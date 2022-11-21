Засыпали землей и били током. На Харьковщине мужчина 3 месяца был в застенках
Харьковские следователи через телеграмм-канал обнаружили мужчину, которого пытали россияне почти 3 месяца.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
В ноябре через телеграмм-канал полиции «Военные преступления» обратился 40-летний Александр, 85 дней находившийся в Балаклейской пыточной, расположенной в полицейском отделе.
По его словам, 30 мая к его дому подошли два оккупанта, которые после проверки документов надели ему мешок на голову, вывезли в поле, и начали угрожать убийством, если он не расскажет «где живут АТОвцы».
«Запугивать Александра они пытались по-разному – засыпали землей, стреляли в воздух, держали нож у горла. Несмотря на все это, никакой информации он им не предоставил, за что они увезли его в «место, где умеют допрашивать», — сообщил Болвинов.
Александра бросили в камеру, где находились еще 6 человек (все местные жители, которых также поймали россияне): бывшие военнослужащие, предприниматели, участники АТО.
На 45-й день заключения его впервые повели на допрос: представители рф в масках, расспрашивая о нахождении военнослужащих и АТОвцев в Балаклее, пытали Александра электротоком – провода были прикреплены к его большим пальцам и ладоням.
Никаких ответов они от него не услышали, поэтому отпустили с допроса, а через 40 дней – отпустили домой, угрожая что «они его не забыли». Александр выехал через территорию рф в Латвию, где сейчас и находится.
Благодаря нашему телеграмм-каналу мы получили ценные свидетельства, которые обязательно будут использованы в будущих судах против страны-агрессора и ее представителей.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 18:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские следователи через телеграмм-канал обнаружили мужчину, которого пытали россияне почти 3 месяца.".