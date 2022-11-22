Live
  • Вівторок 22.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.45

Більше 42 тисяч мін за 2,5 місяці піротехніки знешкодили на Харківщині – ДСНС

Суспільство 14:43   22.11.2022
Оксана Якушко
Більше 42 тисяч мін за 2,5 місяці піротехніки знешкодили на Харківщині – ДСНС

Минулої доби 21 листопада піротехніки ДСНС обстежили 1,6 га території та близько 1 км ЛЕП. 0,7, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Сапери виявили та знешкодили 122 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучили 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1543 га території, 231 км автомобільних доріг, 487,6 км ЛЕП, 153,9 км залізничних колій та 185 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 42 тис. 418 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.

Категорично забороняється:

торкатися предмету і пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Читайте також:  На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на міні.

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

08:48
Обстріли Харківщини: зруйновано приватні будинки у двох містах – ДСНС
21:52
На Харківщині у Старому Салтові газовики ремонтують розподільні газопроводи
18:58
«Гине все живе!» Рятувальники ДСНС зафільмували заміновані поля на Харківщині
08:42
Обвалення житлового будинку на Харківщині: з’явилися фото з місця обстрілу
07:28
Обвалення будинку на Харківщині: одна людина загинула, одну знайшли живою

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Більше 42 тисяч мін за 2,5 місяці піротехніки знешкодили на Харківщині – ДСНС»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 14:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби 21 листопада піротехніки ДСНС обстежили 1,6 га території та близько 1 км ЛЕП. 0,7, повідомляє ДСНС у Харківській області.".