Більше 42 тисяч мін за 2,5 місяці піротехніки знешкодили на Харківщині – ДСНС
Минулої доби 21 листопада піротехніки ДСНС обстежили 1,6 га території та близько 1 км ЛЕП. 0,7, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Сапери виявили та знешкодили 122 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучили 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.
Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1543 га території, 231 км автомобільних доріг, 487,6 км ЛЕП, 153,9 км залізничних колій та 185 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 42 тис. 418 ВНП.
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.
Категорично забороняється:
торкатися предмету і пересувати його;
користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 14:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби 21 листопада піротехніки ДСНС обстежили 1,6 га території та близько 1 км ЛЕП. 0,7, повідомляє ДСНС у Харківській області.".