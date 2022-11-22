Більше 42 тисяч мін за 2,5 місяці піротехніки знешкодили на Харківщині – ДСНС

Минулої доби 21 листопада піротехніки ДСНС обстежили 1,6 га території та близько 1 км ЛЕП. 0,7, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Сапери виявили та знешкодили 122 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучили 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1543 га території, 231 км автомобільних доріг, 487,6 км ЛЕП, 153,9 км залізничних колій та 185 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 42 тис. 418 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.

Категорично забороняється:

торкатися предмету і пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.