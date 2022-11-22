Более 42 тысяч мин за 2,5 месяца пиротехники обезвредили на Харьковщине — ГСЧС

За минувшие сутки 21 ноября пиротехники ГСЧС обследовали 1,6 га территории и около 1 км ЛЭП. 0,7, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Саперы обнаружили и обезвредили 122 единицы вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов. К работам привлекли 22 пиротехнических расчета ГСЧС в составе 113 человек личного состава и 44 единиц техники.

Начиная с 8 сентября, пиротехники обследовали 1543 га территории, 231 км автомобильных дорог, 487,6 км ЛЭП, 153,9 км железнодорожных путей и 185 км газопроводов, где обнаружено и обезврежено 42 тыс. 418 ВНП.

При обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона — 101.

Категорически запрещается:

касаться предмета и передвигать его;

пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.