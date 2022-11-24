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На Куп’янщині ексгумували тіла двох розстріляних окупантами чоловіків (фото)

Події 18:52   24.11.2022
Олена Нагорна
На Куп’янщині ексгумували тіла двох розстріляних окупантами чоловіків (фото)

Біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району Харківської області 24 листопада прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків 28 та 39 років.

За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще перебувало під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

“Односельці повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах убитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови”, – зазначили у відомстві.


Фото: Харківська облпрокуратура

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 18:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району Харківської області 24 листопада прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків 28 та 39 років.".