На Куп’янщині ексгумували тіла двох розстріляних окупантами чоловіків (фото)
Біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району Харківської області 24 листопада прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків 28 та 39 років.
За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще перебувало під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
“Односельці повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах убитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови”, – зазначили у відомстві.
Фото: Харківська облпрокуратура
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району Харківської області 24 листопада прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків 28 та 39 років.".