На Купянщине эксгумировали тела двух расстрелянных оккупантами мужчин (фото)
Возле лесополосы в селе Подолы Купянского района Харьковской области 24 ноября прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали тела двух местных жителей — мужчин 28 и 39 лет.
По предварительной версии следствия, в середине сентября, когда село еще находилось под оккупацией, их расстреляли военные ВС РФ, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
«Односельчане сообщили, что видели, как автомобиль мужчин забуксовал возле российского блокпоста, после этого люди услышали автоматную очередь. На телах убитых выявлены огнестрельные ранения в области туловища и головы», — отметили в ведомстве.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле лесополосы в селе Подолы Купянского района 24 ноября прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали тела двух местных жителей — мужчин 28 и 39 лет.".