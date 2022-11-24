На Купянщине эксгумировали тела двух расстрелянных оккупантами мужчин (фото)

Возле лесополосы в селе Подолы Купянского района Харьковской области 24 ноября прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали тела двух местных жителей — мужчин 28 и 39 лет.

По предварительной версии следствия, в середине сентября, когда село еще находилось под оккупацией, их расстреляли военные ВС РФ, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

«Односельчане сообщили, что видели, как автомобиль мужчин забуксовал возле российского блокпоста, после этого люди услышали автоматную очередь. На телах убитых выявлены огнестрельные ранения в области туловища и головы», — отметили в ведомстве.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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