Назвати терміни повного відновлення електропостачання неможливо – Укренерго
Електроенергією забезпечено близько 50% потреб споживання країни, назвати терміни повного відновлення – неможливо.
Про це йдеться в оперативній інформації Укренерго станом на 19.00.
Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність усі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС, повідомляють у національній енергетичній компанії.
В Укренерго нагадують, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються у робочий режим повільно – це технологічна необхідність.
“У першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів. Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення”, – наголосив він.
Дефіцит потужності у системі становить 50%, тому контрольовані відключення все ще необхідні, додали в Укренерго.
Нагадаємо, о 17:00 голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині вже заживлені електроенергією майже 70% споживачів. У Харкові залишаються без світла близько 150 тисяч мешканців, а в області – майже 300 тисяч.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Назвати терміни повного відновлення електропостачання неможливо – Укренерго»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 19:42;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електроенергією забезпечено близько 50% потреб споживання країни, назвати терміни повного відновлення – неможливо.".