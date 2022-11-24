Назвати терміни повного відновлення електропостачання неможливо – Укренерго

Електроенергією забезпечено близько 50% потреб споживання країни, назвати терміни повного відновлення – неможливо.

Про це йдеться в оперативній інформації Укренерго станом на 19.00.

Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність усі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС, повідомляють у національній енергетичній компанії.

В Укренерго нагадують, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються у робочий режим повільно – це технологічна необхідність.

“У першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів. Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення”, – наголосив він.

Дефіцит потужності у системі становить 50%, тому контрольовані відключення все ще необхідні, додали в Укренерго.

Нагадаємо, о 17:00 голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині вже заживлені електроенергією майже 70% споживачів. У Харкові залишаються без світла близько 150 тисяч мешканців, а в області – майже 300 тисяч.