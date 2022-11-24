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У Харкові без світла ще150 тис жителів, в області – майже 300 тис – Синєгубов

Суспільство 17:20   24.11.2022
Олена Нагорна
У Харкові без світла ще150 тис жителів, в області – майже 300 тис – Синєгубов

На Харківщині вже заживили електроенергією майже 70% споживачів. У Харкові залишаються без світла близько 150 тисяч мешканців, а в області – майже 300 тисяч.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що близько опівночі було подано напругу на об’єкти критичної інфраструктури регіону, а також на підстанції Харківського, Лозівського та Чугуївського районів.

“До 10-ї ранку були заживлені очисні та теплові мережі. Згодом – метро, трамвайно-тролейбусне управління й частину абонентів м. Харків. Процес відновлення триває безперервно”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що близько 14:30 23 листопада по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області було застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи. Харківщина була заживлена близько 23:00 , повідомили в ОП. О 14.00 24 листопада повністю відновило роботу метро.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 17:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вже заживили електроенергією майже 70% споживачів. У Харкові залишаються без світла близько 150 тисяч мешканців, а в області – майже 300 тисяч.".