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В Харькове без света еще150 тыс жителей, в области — почти 300 тыс — Синегубов

Общество 17:20   24.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове без света еще150 тыс жителей, в области — почти 300 тыс — Синегубов

На Харьковщине уже запитали электроэнергией почти 70% потребителей. В Харькове остаются без света около 150 тысяч жителей, а в области — почти 300 тысяч.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что около полуночи было подано напряжение на объекты критической инфраструктуры региона, а также на подстанции Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов.

«До 10 утра были запитаны очистные и тепловые сети. Впоследствии — метро, трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов г. Харьков. Процесс восстановления продолжается непрерывно», — отметил глава ОВА.

Напомним, что около 14:30 23 ноября по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области были применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Харьковщина была запитана около 23:00, сообщили в ОП. В 14:00 24 ноября полностью возобновило работу метро.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 17:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине уже запитали электроэнергией почти 70% потребителей. В Харькове остаются без света около 150 тысяч жителей, а в области — почти 300 тысяч.".