В Харькове без света еще150 тыс жителей, в области — почти 300 тыс — Синегубов
На Харьковщине уже запитали электроэнергией почти 70% потребителей. В Харькове остаются без света около 150 тысяч жителей, а в области — почти 300 тысяч.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Он рассказал, что около полуночи было подано напряжение на объекты критической инфраструктуры региона, а также на подстанции Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов.
«До 10 утра были запитаны очистные и тепловые сети. Впоследствии — метро, трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов г. Харьков. Процесс восстановления продолжается непрерывно», — отметил глава ОВА.
Напомним, что около 14:30 23 ноября по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области были применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Харьковщина была запитана около 23:00, сообщили в ОП. В 14:00 24 ноября полностью возобновило работу метро.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине уже запитали электроэнергией почти 70% потребителей. В Харькове остаются без света около 150 тысяч жителей, а в области — почти 300 тысяч.".