Назвать сроки полного восстановления электроснабжения невозможно — Укрэнерго

Электроэнергией обеспечено около 50% потребностей потребления в стране, назвать сроки полного восстановления — невозможно.

Об этом говорится в оперативной информации Укрэнерго по состоянию на 19:00.

Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС, сообщают в национальной энергетической компании.

В Укрэнерго напоминают, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электроэнергии страны. Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно — это технологическая необходимость.

«В первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Продолжается постепенное запитывание бытовых потребителей. Последствия вчерашней ракетной атаки ощущают все регионы Украины. Невозможно сейчас назвать никаких точных сроков полного восстановления», — отметили в компании.

Дефицит мощности в системе составляет 50%, поэтому контролируемые отключения все еще необходимы, добавили в Укрэнерго.

Напомним, в 17:00 глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на Харьковщине уже запитали электроэнергией почти 70% потребителей. В Харькове остаются без света около 150 тысяч жителей, а в области — почти 300 тысяч.