На Харківщині поліція знайшла тіло залізничника, якого розстріляли рашисти

Окупанти розстріляли працівника залізниці, коли той повертався додому, повідомляє поліція Харківської області.

45-річний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий за життя працював на залізниці. Його розстріляли окупанти, коли він під’їжджав до свого будинку.

26 листопада слідчі Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області оглянули могилу та вилучили тіло загиблого, похованого на місцевому цвинтарі.

Відкрито кримінальне провадження.