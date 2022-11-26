На Харьковщине полиция нашла тело работника ЖД, расстреляного рашистами

Оккупанты расстреляли работника, когда тот возвращался домой, сообщила полиция Харьковской области.

45-летний житель поселка Купянск-Узловой при жизни работал на железной дороге. Его расстреляли оккупанты, когда он подъезжал к своему дому.

26 ноября следователи Купянского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области осмотрели могилу и изъяли тело погибшего, похороненного на местном кладбище.

Открыто уголовное производство.

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