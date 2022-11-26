На Харьковщине полиция нашла тело работника ЖД, расстреляного рашистами
Оккупанты расстреляли работника, когда тот возвращался домой, сообщила полиция Харьковской области.
45-летний житель поселка Купянск-Узловой при жизни работал на железной дороге. Его расстреляли оккупанты, когда он подъезжал к своему дому.
26 ноября следователи Купянского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области осмотрели могилу и изъяли тело погибшего, похороненного на местном кладбище.
Открыто уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 18:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты расстреляли работника, когда тот возвращался домой, сообщила полиция Харьковской области.".