Live
  • Суббота 26.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

На Харьковщине полиция нашла тело работника ЖД, расстреляного рашистами

Общество 18:07   26.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине полиция нашла тело работника ЖД, расстреляного рашистами

Оккупанты расстреляли работника, когда тот возвращался домой, сообщила полиция Харьковской области.

45-летний житель поселка Купянск-Узловой при жизни работал на железной дороге. Его расстреляли оккупанты, когда он подъезжал к своему дому.

26 ноября следователи Купянского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области осмотрели могилу и изъяли тело погибшего, похороненного на местном кладбище.

Открыто уголовное производство.

Читайте также: Трое раненых в Купянске на Харьковщине после ракетного обстрела

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:03
«Задавили с этим украинским языком»: звезде росТВ с Харьковщины грозит тюрьма
13:25
Малыш, выживший в расстреле автоколонны на Харьковщине, чувствует себя хорошо
22:26
Обстрел Купянска-Узлового: полицейские показали, как спасали раненого (видео)
14:26
Харьковские прокуроры и голландские эксперты эксгумировали тело мужчины
09:28
В Ковшаровке на Харьковщине под завалами 5-этажки нашли тело женщины (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине полиция нашла тело работника ЖД, расстреляного рашистами»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 18:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты расстреляли работника, когда тот возвращался домой, сообщила полиция Харьковской области.".