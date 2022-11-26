Вимкніть обігрівачі! Харківобленерго закликає зменшити енергоспоживання
АТ “Харківобленерго” терміново звертається до мешканців Харкова та Харківської області з наполегливим проханням: прямо зараз знизите енергоспоживання до мінімуму!
«Вимкніть електрообігрівачі, відкладіть прибирання та прання! Саме ці кроки допоможуть знизити навантаження на електромережу та уникнути тривалих відключень споживачів Харкова та Харківської області», – повідомляють енергетики.
Допоможіть енергетикам вирівняти ситуацію та відновити баланс в Єдиній енергетичній системі України. Саме від нас зараз залежить, чи буде світло в кожній оселі найближчим часом.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 12:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” терміново звертається до мешканців Харкова та Харківської області з наполегливим проханням: прямо зараз знизите енергоспоживання до мінімуму!".