Вимкніть обігрівачі! Харківобленерго закликає зменшити енергоспоживання

АТ “Харківобленерго” терміново звертається до мешканців Харкова та Харківської області з наполегливим проханням: прямо зараз знизите енергоспоживання до мінімуму!

«Вимкніть електрообігрівачі, відкладіть прибирання та прання! Саме ці кроки допоможуть знизити навантаження на електромережу та уникнути тривалих відключень споживачів Харкова та Харківської області», – повідомляють енергетики.

Допоможіть енергетикам вирівняти ситуацію та відновити баланс в Єдиній енергетичній системі України. Саме від нас зараз залежить, чи буде світло в кожній оселі найближчим часом.