Выключите обогреватели! Харьковоблэнерго призывает снизить энергопотребление

АО «Харьковоблэнерго» срочно обращается к жителям Харькова и Харьковской области с настоятельной просьбой: прямо сейчас снизьте энергопотребление до минимума!

«Выключите электрообогреватели, отложите уборку и стирку! Именно эти шаги помогут снизить нагрузку на электросеть и избежать длительных отключений потребителей Харькова и Харьковской области», – сообщают энергетики.

Помогите энергетикам выровнять ситуацию и восстановить баланс в Единой энергетической системе Украины. Именно от нас сейчас зависит, будет ли свет в каждом доме в ближайшее время.