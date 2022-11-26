Выключите обогреватели! Харьковоблэнерго призывает снизить энергопотребление
АО «Харьковоблэнерго» срочно обращается к жителям Харькова и Харьковской области с настоятельной просьбой: прямо сейчас снизьте энергопотребление до минимума!
«Выключите электрообогреватели, отложите уборку и стирку! Именно эти шаги помогут снизить нагрузку на электросеть и избежать длительных отключений потребителей Харькова и Харьковской области», – сообщают энергетики.
Помогите энергетикам выровнять ситуацию и восстановить баланс в Единой энергетической системе Украины. Именно от нас сейчас зависит, будет ли свет в каждом доме в ближайшее время.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 12:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» срочно обращается к жителям Харькова и Харьковской области с настоятельной просьбой: прямо сейчас снизьте энергопотребление до минимума!".