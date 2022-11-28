Поліціянти ексгумували на Харківщині тіла п’яти жертв авіабомбардувань рф

Слідчі вилучили тіла загиблих від російських бомбардувань у Слобожанському, з них двоє дітей, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

9 березня в селі Слобожанське через авіабомбардування літаків рф загинули мешканці будинку №10 по вул. Центральна: 34-річна Ольга з 1,5-річним сином Олегом, 10-річна Наталія, 43-річний Сергій та Катерина.

Місцеві мешканці поховали їх на цвинтарі у рідному селі.

На підставі ухвали прокурора Харківської обласної прокуратури правоохоронці провели ексгумацію тіл і направили їх на проведення судово-медичних експертиз. За попередніми даними, причина смерті – мінно-вибухові травми.