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Поліціянти ексгумували на Харківщині тіла п’яти жертв авіабомбардувань рф

Суспільство 13:15   28.11.2022
Оксана Якушко
Поліціянти ексгумували на Харківщині тіла п’яти жертв авіабомбардувань рф

Слідчі вилучили тіла загиблих від російських бомбардувань у Слобожанському, з них двоє дітей, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

9 березня в селі Слобожанське через авіабомбардування літаків рф загинули мешканці будинку №10 по вул. Центральна: 34-річна Ольга з 1,5-річним сином Олегом, 10-річна Наталія, 43-річний Сергій та Катерина.

Місцеві мешканці поховали їх на цвинтарі у рідному селі.

На підставі ухвали прокурора Харківської обласної прокуратури правоохоронці провели ексгумацію тіл і направили їх на проведення судово-медичних експертиз. За попередніми даними, причина смерті – мінно-вибухові травми.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 13:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі вилучили тіла загиблих від російських бомбардувань у Слобожанському, з них двоє дітей, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.".