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Полицейские эксгумировали на Харьковщине тела пяти жертв авиабомбардировок рф

Общество 13:15   28.11.2022
Оксана Якушко
Полицейские эксгумировали на Харьковщине тела пяти жертв авиабомбардировок рф

Следователи изъяли тела погибших от российских бомбежек в селе Слобожанское, из них двое детей, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

9 марта в селе Слобожанское из-за авиа бомбардировки самолетов рф погибли жители дома №10 по ул. Центральная: 34-летняя Ольга с 1,5-летним сыном Олегом, 10-летняя Наталья, 43-летний Сергей и Екатерина.

Местные жители похоронили их на кладбище в родном селе.

На основании постановления прокурора Харьковской областной прокуратуры правоохранители провели эксгумацию тел и направили их на проведение судебно-медицинских экспертиз. По предварительным данным, причина смерти – минно-взрывные травмы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 13:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи изъяли тела погибших от российских бомбежек в селе Слобожанское, из них двое детей, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".