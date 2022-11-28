Полицейские эксгумировали на Харьковщине тела пяти жертв авиабомбардировок рф
Следователи изъяли тела погибших от российских бомбежек в селе Слобожанское, из них двое детей, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
9 марта в селе Слобожанское из-за авиа бомбардировки самолетов рф погибли жители дома №10 по ул. Центральная: 34-летняя Ольга с 1,5-летним сыном Олегом, 10-летняя Наталья, 43-летний Сергей и Екатерина.
Местные жители похоронили их на кладбище в родном селе.
На основании постановления прокурора Харьковской областной прокуратуры правоохранители провели эксгумацию тел и направили их на проведение судебно-медицинских экспертиз. По предварительным данным, причина смерти – минно-взрывные травмы.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 13:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи изъяли тела погибших от российских бомбежек в селе Слобожанское, из них двое детей, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".