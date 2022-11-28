У Харкові ремонтують будинки, пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів

Продовжують ремонтувати житлові будинки у Слобідському та Холодногірському районах, повідомила Харківська міськрада.



Йде відновлення покрівлі житлового будинку на вул. Аерофлотський. У будинку на вул. Ковтуни роблять стяжку цегляного фасаду.

Фахівці КП “Харківспецбуд” посилюють та відновлюють цегляну кладку стін по вул. Полтавський шлях у Холодногірському районі.

Триває ремонт будинку на вул. Холодногірській – там фахівці АТ «Житлобуд-1» продовжують відновлювати внутрішньобудинкові системи водопостачання, опалення та електропостачання, а також утеплюють фасад.