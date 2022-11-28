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У Харкові ремонтують будинки, пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів

Суспільство 16:05   28.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові ремонтують будинки, пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів

Продовжують ремонтувати житлові будинки у Слобідському та Холодногірському районах, повідомила Харківська міськрада.

Йде відновлення покрівлі житлового будинку на вул. Аерофлотський. У будинку на вул. Ковтуни роблять стяжку цегляного фасаду.

Фахівці КП “Харківспецбуд” посилюють та відновлюють цегляну кладку стін по вул. Полтавський шлях у Холодногірському районі.

Триває ремонт будинку на вул. Холодногірській – там фахівці АТ «Житлобуд-1» продовжують відновлювати внутрішньобудинкові системи водопостачання, опалення та електропостачання, а також утеплюють фасад.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 16:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Продовжують ремонтувати житлові будинки у Слобідському та Холодногірському районах, повідомила Харківська міськрада.".