В Харькове ремонтируют дома, поврежденные в результате ракетных обстрелов
Продолжают ремонтировать жилые дома в Слободском и Холодногорском районах, сообщил Харьковский горсовет.
Идет восстановление кровли жилого дома по ул. Аэрофлотский. В доме на ул. Ковтуны делают стяжку кирпичного фасада.
Специалисты КП «Харьковспецстрой» усиливают и восстанавливают кирпичную кладку стен по ул. Полтавский шлях в Холодногорском районе.
Продолжается ремонт дома по ул. Холодногорской – там специалисты АО «Жилстрой-1» продолжают восстанавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также утепляют фасад.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 16:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжают ремонтировать жилые дома в Слободском и Холодногорском районах, сообщил Харьковский горсовет.".