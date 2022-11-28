В Харькове ремонтируют дома, поврежденные в результате ракетных обстрелов

Продолжают ремонтировать жилые дома в Слободском и Холодногорском районах, сообщил Харьковский горсовет.



Идет восстановление кровли жилого дома по ул. Аэрофлотский. В доме на ул. Ковтуны делают стяжку кирпичного фасада.

Специалисты КП «Харьковспецстрой» усиливают и восстанавливают кирпичную кладку стен по ул. Полтавский шлях в Холодногорском районе.

Продолжается ремонт дома по ул. Холодногорской – там специалисты АО «Жилстрой-1» продолжают восстанавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также утепляют фасад.