Live
  • Понедельник 28.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.96
    • 🟢

В Харькове ремонтируют дома, поврежденные в результате ракетных обстрелов

Общество 16:05   28.11.2022
Оксана Якушко
В Харькове ремонтируют дома, поврежденные в результате ракетных обстрелов

Продолжают ремонтировать жилые дома в Слободском и Холодногорском районах, сообщил Харьковский горсовет.

Идет восстановление кровли жилого дома по ул. Аэрофлотский. В доме на ул. Ковтуны делают стяжку кирпичного фасада.

Специалисты КП «Харьковспецстрой» усиливают и восстанавливают кирпичную кладку стен по ул. Полтавский шлях в Холодногорском районе.

Продолжается ремонт дома по ул. Холодногорской – там специалисты АО «Жилстрой-1» продолжают восстанавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также утепляют фасад.

Читайте также: В Харькове за 8 млн грн восстановили здание лицея, пострадавшее от обстрелов

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:30
Танцор из Харькова хотел переплыть реку Тису, чтобы попасть в Германию
12:24
Лучшим учителем Украины стал биолог из гимназии №47 Харькова Андрей Самойлов
21:47
Синегубов и Терехов почтили жертв Голодомора в Харьковской области (Фото)
20:53
В Боровой на Харьковщине установили модульный дом для неотложной медпомощи
20:08
В Харькове клумбу и фонтан с обезьянами спрячут за 400 тысяч гривен

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове ремонтируют дома, поврежденные в результате ракетных обстрелов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 16:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжают ремонтировать жилые дома в Слободском и Холодногорском районах, сообщил Харьковский горсовет.".