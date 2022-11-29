В Ізюмі на Харківщині знайшли дівчинку, яку зґвалтували, а потім вбили – Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначає, що лише спеціальний міжнародний трибунал зі злочину агресії проти України, створити який закликає нашу державу, дозволить відновити справедливість та покарати всіх винних у жахливих злочинах.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на конференції «Можливі сценарії щодо переслідування Росії за злочин агресії», що відбувається в Парижі за участю членів робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

За час повномасштабної війни Росії проти нашої країни скоєно понад 47,9 тис. воєнних злочинів, загинуло більш як 8,4 тис. мирних жителів, зокрема 440 дітей, зазначив Андрій Єрмак, посилаючись на офіційну інформацію Офісу Генерального прокурора України.

Знищено 46 тис. будинків і десятки тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Серед іншого, зруйновано 1,4 тис. закладів для дітей. 11,4 тис. юних українців були примусово вивезені за межі країни.

«Звірства, з якими ми стикаємося, вражають. Коли наші правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи. Ми виявляємо такі страшні речі щоразу, коли звільняємо новий населений пункт», – розповів керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак наголосив, що за всіма злочинами стоїть один найбільший – так званий материнський злочин агресії, без розслідування якого й покарання винних ніколи не добитися правди.