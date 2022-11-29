В Изюме нашли девочку, которую изнасиловали, а затем жестоко убили — Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отмечает, что только специальный международный трибунал по преступлению агрессии против Украины, создать который призывает наше государство, позволит восстановить справедливость и наказать всех виновных в ужасных преступлениях.
Об этом он заявил во время онлайн-выступления на конференции «Возможные сценарии по преследованию России за преступление агрессии», которая проходит в Париже с участием членов рабочей группы по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
За время полномасштабной войны России против нашей страны совершено более 47,9 тыс. военных преступлений, погибли более 8,4 тыс. мирных жителей, в том числе 440 детей, отметил Андрей Ермак, ссылаясь на официальную информацию Офиса Генерального прокурора Украины.
Уничтожены 46 тыс. домов и десятки тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Среди прочего, разрушены 1,4 тыс. заведений для детей. 11,4 тыс. юных украинцев были принудительно увезены за пределы страны.
«Зверства, с которыми мы сталкиваемся, поражают. Когда наши правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а затем жестоко убили. Нашли парня, которому перед казнью отрезали половые органы. Мы обнаруживаем такие страшные вещи каждый раз, когда освобождаем новый населенный пункт», – рассказал руководитель Офиса Главы государства.
Андрей Ермак подчеркнул, что за всеми преступлениями стоит одно самое большое – так называемое материнское преступление агрессии, без расследования которого и наказание виновных никогда не добиться правды.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 12:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отмечает, что только специальный международный трибунал по преступлению агрессии против Украины, создать который призывает наше государство, позволит восстановить справедливость и наказать всех виновных в ужасных преступлениях.".