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На Харківщині війська рф прицільно били по тракторах і сіялках – ХОВА

Суспільство 16:30   01.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині війська рф прицільно били по тракторах і сіялках – ХОВА

Через військову агресію рф сільське господарство Харківської області зазнало збитків на мільярди гривень, повідомили в ХОВА.

Із більш ніж тисячі підприємств регіону 68 – зруйновані обстрілами окупантів.

Про збитки, які завдали війська рф сільськогосподарській сфері області, розповів в інтерв’ю «Укрінформу» заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

РФ знищили 340 одиниць аграрної техніки. Навіть були цілеспрямовані атаки російських військ, авіації рф на об’єкти АПК та сільськогосподарську техніку, яка працювала в полях.

«Ворог свідомо робив усе, аби завдати агровиробництву Харківщини якнайбільшої шкоди. Росіяни дуже часто дистанційно мінували посівні площі, що робило їх непридатними для обробки», – зазначив Євген Іванов.

Цього року сільськогосподарські роботи взагалі не проходили в Ізюмському та Куп’янському районах, у Богодухівському, Чугуївському та Харківському – велися частково. Загалом посівна та збирання врожаю проходили на 40-50% від довоєнної площі.

Через бойові дії та тимчасову окупацію частини області аграрії навесні не змогли забезпечити належний догляд за озимими. На обсяги зібраного також вплинули перебої з паливом.

«По пшениці маємо врожайність 37 центнерів з гектара, що на 10 центнерів менше, ніж минулого року, тобто падіння врожайності – біля 25%», – наводить цифри заступник начальника обласної адміністрації.

Через війну постраждали навіть ті підприємства, які не перебували в зоні бойових дій чи окупації.

«Так, вони могли працювати, але просто не мали оборотних коштів. Була порушена логістика, зерно не продавалося. Загалом в області зібрали 1,5 млн тонн зернових, із них 1,1 млн тонн – пшениці, що на 60% менше, ніж минулого року. Враховуючи вкрай несприятливі обставини, в яких опинилися аграрії цього сезону, цей результат можна вважати дуже непоганим», – вважає Євген Іванов.

Такий врожай повністю закриває потреби регіону, які становлять до 15% від зібраного, і дозволяє продавати зерно за кордон.

Велика проблема для аграріїв деокупованих територій – засмічення сільськогосподарських земель мінами. Наразі розмінування в області потребують близько 500 тис. га на території п’яти районів.

«Фахівців і техніки стільки просто немає, щоб зробити це одночасно на такій величезній площі. І бойові дії в області ще тривають. Навесні 2023 року ми очікуємо значного збільшення земельного банку для посіву. Це не будуть 100% від довоєнного показника, але 70-75%. Тобто матимемо «стрибок», а наступними роками – кропітку роботу, більш уповільнену, по окремих прикордонних громадах», – Євген Іванов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 16:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через військову агресію рф сільське господарство Харківської області зазнало збитків на мільярди гривень, повідомили в ХОВА.".