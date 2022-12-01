На Харьковщине войска рф прицельно били по тракторам и сеялкам — ХОВА

Из-за военной агрессии РФ сельское хозяйство Харьковской области понесло убытки на миллиарды гривен, сообщили в ХОВА.

Из более чем тысячи предприятий региона 68 – разрушены обстрелами оккупантов. Об ущербе, нанесенном войсками РФ сельскохозяйственной сфере области, рассказал в интервью «Укринформу» заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

РФ уничтожили 340 единиц аграрной техники Даже были целенаправленные атаки русских войск, авиации России на объекты АПК и сельскохозяйственную технику, работавшую в полях.

«Враг сознательно делал все, чтобы нанести агропроизводству Харьковщины наибольший ущерб. Россияне очень часто дистанционно миновали посевные площади, что делало их непригодными для обработки», – отметил Евгений Иванов.

В этом году сельскохозяйственные работы вообще не проходили в Изюмском и Купянском районах, Богодуховском, Чугуевском и Харьковском – велись частично. В общей сложности посевная и уборка урожая проходили на 40-50% от довоенной площади.

Из-за боевых действий и временной оккупации части области аграрии весной не смогли обеспечить надлежащего ухода за озимыми. На объемы собранного также повлияли перебои с топливом.

«По пшенице урожайность 37 центнеров с гектара, что на 10 центнеров меньше, чем в прошлом году, то есть падение урожайности — около 25%», — приводит цифры заместитель начальника областной администрации.

из-за войны пострадали даже те предприятия, которые не находились в зоне боевых действий или оккупации.

«Да, они могли работать, но просто не имели оборотных средств. Была нарушена логистика, зерно не продавалось. Всего в области собрали 1,5 млн. тонн зерновых, из них 1,1 млн. тонн – пшеницы, что на 60% меньше, чем в прошлом году. Учитывая крайне неблагоприятные обстоятельства, в которых оказались аграрии этого сезона, этот результат можно считать очень неплохим», – считает Евгений Иванов.

Такой урожай полностью закрывает потребности региона, составляющие до 15% от собранного, и позволяет продавать зерно за границу.

Большая проблема для аграриев деоккупированных территорий – засор сельскохозяйственных земель минами. В настоящее время в разминировании в области нуждаются около 500 тыс. га на территории пяти районов.

«Специалистов и техники столько просто нет, чтобы сделать это одновременно на такой огромной площади. И боевые действия в области продолжаются. Весной 2023 г. мы ожидаем значительного увеличения земельного банка для посева. Это не будет 100% от довоенного показателя, но 70-75%. То есть будет «скачок», а в последующие годы – кропотливая работа, более замедленная, по отдельным приграничным общинам», — Евгений Иванов.