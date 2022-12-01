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Заповнити форму. Як дізнатися у Харкові, коли знову вимкнуть світло

Суспільство 14:22   01.12.2022
Оксана Якушко
Заповнити форму. Як дізнатися у Харкові, коли знову вимкнуть світло

На сайті “Харківобленерго” можна дізнатися, коли за вашою адресою в Харкові чи області не буде світла, заповнивши форму з точною адресою.

Щоб дізнатися, коли не буде світла, потрібно:

1. Відкрити форму на сайті “Харківобленерго”.

2. Вибрати зі списку ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.

3. Натисніть “Перевірити”.

Результат перевірки з’явиться знизу.

Але ця форма дійсна лише для планових відключень. Дізнатися заздалегідь аварійні відключення неможливо.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 14:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті “Харківобленерго” можна дізнатися, коли за вашою адресою в Харкові чи області не буде світла, заповнивши форму з точною адресою.".