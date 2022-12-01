Заполнить форму. Как узнать в Харькове, когда снова выключат свет

На сайте «Харьковоблэнерго» можно узнать, когда по вашему адресу в Харькове или области не будет света, заполнив форму с точным адресом.

Чтобы узнать, когда не будет света, нужно:

1. Открыть форму на сайте «Харьковоблэнерго».

2. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.

3. Нажмите «Проверить».

Результат проверки появится снизу.

Но эта форма действительна только для плановых отключений. Узнать заранее аварийные отключения невозможно.