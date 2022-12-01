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Заполнить форму. Как узнать в Харькове, когда снова выключат свет

Общество 14:22   01.12.2022
Оксана Якушко
Заполнить форму. Как узнать в Харькове, когда снова выключат свет

На сайте «Харьковоблэнерго» можно узнать, когда по вашему адресу в Харькове или области не будет света, заполнив форму с точным адресом.

Чтобы узнать, когда не будет света, нужно:

1. Открыть форму на сайте «Харьковоблэнерго».

2. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.

3. Нажмите «Проверить».

Результат проверки появится снизу.

Но эта форма действительна только для плановых отключений. Узнать заранее аварийные отключения невозможно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 14:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте «Харьковоблэнерго» можно узнать, когда по вашему адресу в Харькове или области не будет света, заполнив форму с точным адресом.".