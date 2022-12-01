Заполнить форму. Как узнать в Харькове, когда снова выключат свет
На сайте «Харьковоблэнерго» можно узнать, когда по вашему адресу в Харькове или области не будет света, заполнив форму с точным адресом.
Чтобы узнать, когда не будет света, нужно:
1. Открыть форму на сайте «Харьковоблэнерго».
2. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.
3. Нажмите «Проверить».
Результат проверки появится снизу.
Но эта форма действительна только для плановых отключений. Узнать заранее аварийные отключения невозможно.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 14:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте «Харьковоблэнерго» можно узнать, когда по вашему адресу в Харькове или области не будет света, заполнив форму с точным адресом.".