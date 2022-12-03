Райони 12 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
Протягом минулої доби російська армія продовжила обстрілювати райони населених пунктів Харківської області з різного озброєння.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе.
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“Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.”, – також зазначили у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 18:18;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби російська армія продовжила обстрілювати райони населених пунктів Харківської області з різного озброєння.".