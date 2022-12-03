Райони 12 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

Протягом минулої доби російська армія продовжила обстрілювати райони населених пунктів Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе.

“Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.”, – також зазначили у Генштабі.