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Районы 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 18:18   03.12.2022
Елена Нагорная
Районы 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

В течение прошедших суток российская армия продолжила обстреливать районы населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое и Вишневое.

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«Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — также отметили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошедших суток российская армия продолжила обстреливать районы населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.".