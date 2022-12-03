Районы 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
В течение прошедших суток российская армия продолжила обстреливать районы населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка.
На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое и Вишневое.
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«Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — также отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошедших суток российская армия продолжила обстреливать районы населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.".