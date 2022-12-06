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Поїзд до Харкова спізнюється майже на чотири години

Суспільство 08:23   06.12.2022
Оксана Горун
Поїзд до Харкова спізнюється майже на чотири години

“Укрзалізниця” повідомила про затримки в русі поїздів, викликані вчорашнім масованим ракетним ударом і перебоями в енергопостачанні. 

Серед потягів, які спізнюються найбільш суттєво, – поїзд №91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв), повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

“Є напруга на всіх ділянках, тож “витягуємо” вчорашні запізнення та повертаємося до графіка. Наразі 15 поїздів затримуються більш ніж на півгодини”, – зазначили залізничники.

Крім поїзда, що прямує до Харкова, також спізнюються:

📌№191/192 Одеса – Краматорськ (+3 год 59 хв);

📌№101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);

📌№25/26 Одеса – Рахів (+1 год 02 хв).

  • Читайте також: Пасажирів поїзда Харків – Ужгород висадять у Львові

    • Для пасажирів, які через затримки опинилися на вокзалах прибуття вночі, організували розвезення автобусами, а також пересадки на найближчі зручні рейси.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 08:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” повідомила про затримки в русі поїздів, викликані вчорашнім масованим ракетним ударом і перебоями в енергопостачанні".