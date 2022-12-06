Поїзд до Харкова спізнюється майже на чотири години
“Укрзалізниця” повідомила про затримки в русі поїздів, викликані вчорашнім масованим ракетним ударом і перебоями в енергопостачанні.
Серед потягів, які спізнюються найбільш суттєво, – поїзд №91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв), повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.
“Є напруга на всіх ділянках, тож “витягуємо” вчорашні запізнення та повертаємося до графіка. Наразі 15 поїздів затримуються більш ніж на півгодини”, – зазначили залізничники.
Крім поїзда, що прямує до Харкова, також спізнюються:
📌№191/192 Одеса – Краматорськ (+3 год 59 хв);
📌№101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);
📌№25/26 Одеса – Рахів (+1 год 02 хв).
Читайте також: Пасажирів поїзда Харків – Ужгород висадять у Львові
Для пасажирів, які через затримки опинилися на вокзалах прибуття вночі, організували розвезення автобусами, а також пересадки на найближчі зручні рейси.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поїзд до Харкова спізнюється майже на чотири години»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” повідомила про затримки в русі поїздів, викликані вчорашнім масованим ракетним ударом і перебоями в енергопостачанні".