Поїзд до Харкова спізнюється майже на чотири години

“Укрзалізниця” повідомила про затримки в русі поїздів, викликані вчорашнім масованим ракетним ударом і перебоями в енергопостачанні.

Серед потягів, які спізнюються найбільш суттєво, – поїзд №91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв), повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

“Є напруга на всіх ділянках, тож “витягуємо” вчорашні запізнення та повертаємося до графіка. Наразі 15 поїздів затримуються більш ніж на півгодини”, – зазначили залізничники.

Крім поїзда, що прямує до Харкова, також спізнюються:

📌№191/192 Одеса – Краматорськ (+3 год 59 хв);

📌№101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);

📌№25/26 Одеса – Рахів (+1 год 02 хв).

Для пасажирів, які через затримки опинилися на вокзалах прибуття вночі, організували розвезення автобусами, а також пересадки на найближчі зручні рейси.