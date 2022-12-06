Поезд в Харьков опаздывает почти на четыре часа
«Укрзалізниця» сообщила о задержках в движении поездов, вызванных вчерашним массированным ракетным ударом и последовавшими перебоями в энергоснабжении.
Среди поездов, которые опаздывают наиболее существенно, — поезд №91/92 Одесса — Харьков (+3 ч 59 мин), сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
«Есть напряжение на всех участках, так что «вытягиваем» вчерашние опоздания и возвращаемся к графику. В настоящее время 15 поездов задерживаются более чем на полчаса», — отметили железнодорожники.
Кроме поезда, следующего в Харьков, также опаздівают:
📌№191/192 Одесса — Краматорск (+3 ч 59 мин);
📌№101/102 Херсон — Киев (+1 ч 50 мин);
📌№25/26 Одесса — Рахов (+1 ч 02 мин).
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Для пассажиров, которые из-за задержек оказались на вокзалах прибытия ночью организовали развозку автобусами, а также пересадки на ближайшие удобные рейсы.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» сообщила о задержках в движении поездов, вызванных вчерашним массированным ракетным ударом и последовавшими перебоями в энергоснабжении".