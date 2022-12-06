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Поезд в Харьков опаздывает почти на четыре часа

Общество 08:23   06.12.2022
Оксана Горун
Поезд в Харьков опаздывает почти на четыре часа

«Укрзалізниця» сообщила о задержках в движении поездов, вызванных вчерашним массированным ракетным ударом и последовавшими перебоями в энергоснабжении. 

Среди поездов, которые опаздывают наиболее существенно, — поезд №91/92 Одесса — Харьков (+3 ч 59 мин), сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Есть напряжение на всех участках, так что «вытягиваем» вчерашние опоздания и возвращаемся к графику. В настоящее время 15 поездов задерживаются более чем на полчаса», — отметили железнодорожники.

Кроме поезда, следующего в Харьков, также опаздівают:

📌№191/192 Одесса — Краматорск (+3 ч 59 мин);

📌№101/102 Херсон — Киев (+1 ч 50 мин);

📌№25/26 Одесса — Рахов (+1 ч 02 мин).

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    • Для пассажиров, которые из-за задержек оказались на вокзалах прибытия ночью организовали развозку автобусами, а также пересадки на ближайшие удобные рейсы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 08:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» сообщила о задержках в движении поездов, вызванных вчерашним массированным ракетным ударом и последовавшими перебоями в энергоснабжении".