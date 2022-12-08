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Здавав АТО-шників військовим рф. Викрили зрадника-поліціянта на Куп‘янщині

Суспільство 14:40   08.12.2022
Оксана Якушко
Здавав АТО-шників військовим рф. Викрили зрадника-поліціянта на Куп‘янщині

Колишній правоохоронець після захоплення району військами рф співпрацював з окупантами в Шевченку, повідомила прокуратура Харківської області.

Колишній правоохоронець написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросився на посаду поліцейського. Чоловік став дільничним інспектором, а згодом очолив пункт окупаційної поліції у Шевченкові. Він забирав у місцевих мешканців техніку і здавав окупантам місцевих учасників АТО.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією і прокуратурою Харківщини повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації Куп’янського району Харківської області очолив так званий пункт поліції у селищі Шевченкове (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 14:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній правоохоронець після захоплення району військами рф співпрацював з окупантами в Шевченку, повідомила прокуратура Харківської області.".