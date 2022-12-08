Здавав АТО-шників військовим рф. Викрили зрадника-поліціянта на Куп‘янщині
Колишній правоохоронець після захоплення району військами рф співпрацював з окупантами в Шевченку, повідомила прокуратура Харківської області.
Колишній правоохоронець написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросився на посаду поліцейського. Чоловік став дільничним інспектором, а згодом очолив пункт окупаційної поліції у Шевченкові. Він забирав у місцевих мешканців техніку і здавав окупантам місцевих учасників АТО.
Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією і прокуратурою Харківщини повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації Куп’янського району Харківської області очолив так званий пункт поліції у селищі Шевченкове (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Читайте також: Житель Чугуївщини разом із російськими військовими обкрадав будинки односельців
Новини за темою:
Ви читали новину: «Здавав АТО-шників військовим рф. Викрили зрадника-поліціянта на Куп‘янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 14:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній правоохоронець після захоплення району військами рф співпрацював з окупантами в Шевченку, повідомила прокуратура Харківської області.".