Сдавал АТО-шников военным рф. Разоблачили предателя-полицейского на Купянщине

Бывший правоохранитель после захвата района войсками рф сотрудничал с оккупантами в Шевченко, сообщила прокуратура Харьковской области.

Бывший правоохранитель написал заявление на имя главы оккупационной администрации, в котором попросился на должность полицейского. Мужчина стал участковым инспектором, а затем возглавил пункт оккупационной полиции в Шевченко. Он забирал у местных жителей технику и сдавал оккупантам участников АТО.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с Нацполицией и прокуратурой Харьковщины сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации Купянского района Харьковской области возглавил так называемый пункт полиции в поселке Шевченково (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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