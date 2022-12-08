Live
  • Четверг 08.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

Сдавал АТО-шников военным рф. Разоблачили предателя-полицейского на Купянщине

Общество 14:40   08.12.2022
Оксана Якушко
Сдавал АТО-шников военным рф. Разоблачили предателя-полицейского на Купянщине

Бывший правоохранитель после захвата района войсками рф сотрудничал с оккупантами в Шевченко, сообщила прокуратура Харьковской области.

Бывший правоохранитель написал заявление на имя главы оккупационной администрации, в котором попросился на должность полицейского. Мужчина стал участковым инспектором, а затем возглавил пункт оккупационной полиции в Шевченко. Он забирал у местных жителей технику и сдавал оккупантам  участников АТО.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с Нацполицией и прокуратурой Харьковщины сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации Купянского района Харьковской области возглавил так называемый пункт полиции в поселке Шевченково (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Читайте также: Житель Чугуевщины вместе с российскими военными обворовывал дома односельчан

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:01
Ущерб более 100 млрд грн. – цена вторжения рф для экологии Харьковщины
09:41
Коллаборантка из Харьковщины пыталась сбежать в ЕС: ее задержала СБУ в Киеве
09:26
Российская армия утром ударила по Харьковщине ракетами С-300 — Синегубов
17:07
На Харьковщине в три села, которые долго были обесточены, вернули свет
15:48
Призывала получать паспорта рф. На Харьковщине задержали предательницу

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сдавал АТО-шников военным рф. Разоблачили предателя-полицейского на Купянщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 14:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший правоохранитель после захвата района войсками рф сотрудничал с оккупантами в Шевченко, сообщила прокуратура Харьковской области.".