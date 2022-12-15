Харків’янка стала чемпіонкою світу з важкої атлетики
Фото: Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту ХМР
Харків’янка Ірина Деха здобула мале “золото” у ривку.
“На чемпіонаті світу з важкої атлетики, що проходить у Калі (Колумбія), розіграли медалі у ваговій категорії до 81 кг. Харків’янка Ірина Деха та Аліна Марущак з Хмельницького разом піднялися на п’єдестал пошани після виступу в ривку. Українки показали два найкращі результати (122 і 199 кг відповідно) і виграли мале “золото” та “срібло”, – повідомили в департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.
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У поштовху Ірина Деха виступила невдало і не потрапила до трійки призерів. Взявши вагу 138 кг, харків’янка стала четвертою.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Ірина Деха здобула мале “золото” у ривку".