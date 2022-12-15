Live
  • Четвер 15.12.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🟢

Харків’янка стала чемпіонкою світу з важкої атлетики

Спорт 10:49   15.12.2022
Оксана Горун
Харків’янка стала чемпіонкою світу з важкої атлетики Фото: Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту ХМР

Харків’янка Ірина Деха здобула мале “золото” у ривку.

“На чемпіонаті світу з важкої атлетики, що проходить у Калі (Колумбія), розіграли медалі у ваговій категорії до 81 кг. Харків’янка Ірина Деха та Аліна Марущак з Хмельницького разом піднялися на п’єдестал пошани після виступу в ривку. Українки показали два найкращі результати (122 і 199 кг відповідно) і виграли мале “золото” та “срібло”, – повідомили в департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

Ірина Деха робить ривок

  • Читайте також: Харків’янка стала чемпіонкою світу з важкої атлетики

    • У поштовху Ірина Деха виступила невдало і не потрапила до трійки призерів. Взявши вагу 138 кг, харків’янка стала четвертою.

    Автор: Оксана Горун

  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків’янка стала чемпіонкою світу з важкої атлетики»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Ірина Деха здобула мале “золото” у ривку".