На Харківщині прокурори зафіксували наслідки обстрілів рф із ЗРК С-300

Внаслідок обстрілів рф пошкоджено газову трубу, водогін, гаражі та нежитлове приміщення в Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

14 грудня близько 23:45 російські військові завдали ракетного удару по Куп’янську. Попередньо, із ЗРК С-300. Під час огляду правоохоронці виявили вирву розміром 8 на 8 метрів та глибиною 4 метри. Внаслідок вибуху пошкоджено газову трубу, водогін, гаражі та нежитлове приміщення.

Крім того, окупанти обстріляли село Великі Хутори: пошкоджено дитячий садок. На території виявлено вирву глибиною 4,5 м та діаметром близько 7 м.

У селі Новоосинове внаслідок ворожих обстрілів поранено 63-річну жінку.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).