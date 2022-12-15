На Харківщині прокурори зафіксували наслідки обстрілів рф із ЗРК С-300
Внаслідок обстрілів рф пошкоджено газову трубу, водогін, гаражі та нежитлове приміщення в Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.
14 грудня близько 23:45 російські військові завдали ракетного удару по Куп’янську. Попередньо, із ЗРК С-300. Під час огляду правоохоронці виявили вирву розміром 8 на 8 метрів та глибиною 4 метри. Внаслідок вибуху пошкоджено газову трубу, водогін, гаражі та нежитлове приміщення.
Крім того, окупанти обстріляли село Великі Хутори: пошкоджено дитячий садок. На території виявлено вирву глибиною 4,5 м та діаметром близько 7 м.
У селі Новоосинове внаслідок ворожих обстрілів поранено 63-річну жінку.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 13:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів рф пошкоджено газову трубу, водогін, гаражі та нежитлове приміщення в Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".