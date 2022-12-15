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На Харьковщине прокуроры зафиксировали последствия обстрелов рф из ЗРК С-300

Общество 13:39   15.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине прокуроры зафиксировали последствия обстрелов рф из ЗРК С-300

В результате обстрелов рф повреждены газовая труба, водопровод, гаражи и нежилое помещение в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

14 декабря около 23:45 российские военные нанесли ракетный удар по Купянску. Предварительно, с ЗРК С-300. Во время осмотра стражи порядка обнаружили воронку размером 8 на 8 метров и глубиной 4 метра. В результате взрыва повреждены газовая труба, водопровод, гаражи и нежилое помещение.

Кроме того, оккупанты обстреляли село Большие Хутора: поврежден детский сад. На территории обнаружено воронка глубиной 4,5 м и диаметром около 7 м.

В селе Новоосиново в результате вражеских обстрелов получила ранение 63-летняя женщина.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 13:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов рф повреждены газовая труба, водопровод, гаражи и нежилое помещение в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".