З понеділка у звільненій Боровій працюватимуть мобільні бригади лікарів
На період з 19 по 23 грудня до Борової знову планують візит лікарів із Харкова, повідомила Борівська селищна рада.
У пересувному медичному відділенні, яке зупиниться біля приміщення ФОКу, працюватиме акушерсько-гінекологічна бригада лікарів, УЗД та педіатр.
У приміщенні музичної школи оглядатимуть кардіолог і невропатолог.
Пацієнтів прийматимуть в порядку живої черги. Попередній запис не потрібен. Огляд, консультації та призначення лікування здійснюватимуть безкоштовно.
Про графік роботи медичних бригад повідомлять додатково.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 13:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На період з 19 по 23 грудня до Борової знову планують візит лікарів із Харкова, повідомила Борівська селищна рада.".