З понеділка у звільненій Боровій працюватимуть мобільні бригади лікарів

На період з 19 по 23 грудня до Борової знову планують візит лікарів із Харкова, повідомила Борівська селищна рада.

У пересувному медичному відділенні, яке зупиниться біля приміщення ФОКу, працюватиме акушерсько-гінекологічна бригада лікарів, УЗД та педіатр.

У приміщенні музичної школи оглядатимуть кардіолог і невропатолог.

Пацієнтів прийматимуть в порядку живої черги. Попередній запис не потрібен. Огляд, консультації та призначення лікування здійснюватимуть безкоштовно.

Про графік роботи медичних бригад повідомлять додатково.