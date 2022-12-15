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З понеділка у звільненій Боровій працюватимуть мобільні бригади лікарів

Суспільство 13:18   15.12.2022
Оксана Якушко
З понеділка у звільненій Боровій працюватимуть мобільні бригади лікарів

На період з 19 по 23 грудня до Борової знову планують візит лікарів із Харкова, повідомила Борівська селищна рада.

У пересувному медичному відділенні, яке зупиниться біля приміщення ФОКу, працюватиме акушерсько-гінекологічна бригада лікарів, УЗД та педіатр.

У приміщенні музичної школи оглядатимуть кардіолог і невропатолог.

Пацієнтів прийматимуть в порядку живої черги. Попередній запис не потрібен. Огляд, консультації та призначення лікування здійснюватимуть безкоштовно.

Про графік роботи медичних бригад повідомлять додатково.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 13:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На період з 19 по 23 грудня до Борової знову планують візит лікарів із Харкова, повідомила Борівська селищна рада.".