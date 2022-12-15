С понедельника в освобожденной Боровой будут работать мобильные бригады врачей
На период с 19 по 23 декабря в Боровую снова планируют визит врачей из Харькова, сообщил Боровский поселковый совет.
В передвижном медицинском отделении, которое остановится у помещения ФОКа, будет работать акушерско-гинекологическая бригада врачей, УЗИ и педиатр.
В помещении музыкальной школы будут осматривать кардиолог и невропатолог.
Пациентов будут принимать в порядке живой очереди. Предварительная запись не требуется. Осмотр, консультации и назначение лечения будут осуществляться бесплатно.
О графике работы медицинских бригад сообщат дополнительно.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 13:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На период с 19 по 23 декабря в Боровую снова планируют визит врачей из Харькова, сообщил Боровский поселковый совет.".