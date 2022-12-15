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С понедельника в освобожденной Боровой будут работать мобильные бригады врачей

Общество 13:18   15.12.2022
Оксана Якушко
С понедельника в освобожденной Боровой будут работать мобильные бригады врачей

На период с 19 по 23 декабря в Боровую снова планируют визит врачей из Харькова, сообщил Боровский поселковый совет.

В передвижном медицинском отделении, которое остановится у помещения ФОКа, будет работать акушерско-гинекологическая бригада врачей, УЗИ и педиатр.

В помещении музыкальной школы будут осматривать кардиолог и невропатолог.

Пациентов будут принимать в порядке живой очереди. Предварительная запись не требуется. Осмотр, консультации и назначение лечения будут осуществляться бесплатно.

О графике работы медицинских бригад сообщат дополнительно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 13:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На период с 19 по 23 декабря в Боровую снова планируют визит врачей из Харькова, сообщил Боровский поселковый совет.".