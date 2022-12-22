На Харківщині п’яний тракторист збив людину і кинув помирати: вирок суду
На Харківщині суд виніс вирок трактористу, який напідпитку наїхав на чоловіка і залишив помирати.
Подія сталася у вересні цього року поблизу села Крупчине Богодухівського району. П’яний чоловік за кермом трактора, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода, після чого не допоміг постраждалому та залишив місце злочину, повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Від отриманих травм пішохід помер на місці.
Суд визнав чоловіка винним за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), та за фактом залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України). Вирок – 5 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині суд виніс вирок трактористу, який напідпитку наїхав на чоловіка і залишив помирати.".