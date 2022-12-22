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На Харьковщине пьяный тракторист сбил человека и бросил умирать: приговор суда

Происшествия 20:25   22.12.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине пьяный тракторист сбил человека и бросил умирать: приговор суда Фото: Харьковская облпрокуратура

На Харьковщине суд вынес приговор трактористу, который, будучи пьяным, наехал на мужчину и оставил умирать.

Происшествие случилось в сентябре этого года вблизи села Крупчино Богодуховского района. Пьяный мужчина за рулем трактора, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, после чего не помог пострадавшему и уехал, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), и по факту оставления в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины). Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 20:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине суд вынес приговор трактористу, который, будучи пьяным, наехал на мужчину и оставил умирать.".