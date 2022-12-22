На Харьковщине пьяный тракторист сбил человека и бросил умирать: приговор суда

На Харьковщине суд вынес приговор трактористу, который, будучи пьяным, наехал на мужчину и оставил умирать.

Происшествие случилось в сентябре этого года вблизи села Крупчино Богодуховского района. Пьяный мужчина за рулем трактора, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, после чего не помог пострадавшему и уехал, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), и по факту оставления в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины). Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Читайте также: В Харькове пьяный и бесправный водитель нарушил ПДД и получил штраф в 20 тысяч