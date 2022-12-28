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Громада на Харківщині позбулася Толстого, Глінки та Маяковського

Політика 18:53   28.12.2022
Олена Нагорна
Громада на Харківщині позбулася Толстого, Глінки та Маяковського

У Коломацькій громаді Богодухівського району Харківської області вирішили позбутися радянсько-російської спадщини та перейменували низку топонімів, пов’язаних із РФ та СРСР.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Коломацької селищної ради, яка відбулася 21 грудня, повідомляється на сторінці ОТГ у Facebook.

Як йдеться у публікації, низці топонімів повернули історичні найменування, частину назвали на честь важливих подій, надали вулицям імена людей, які зробили вагомий внесок у розвиток громади, області та держави або пишуть історію незалежної України.

Центральна площа смт. Коломак – площа Захисників України;
сквер в с. Покровка біля пам’ятника – алея Пам’яті;
сквер в с. Шелестове по вул. Миру – сквер Слави;
сквер в с. Шляхове по вул. Чабана – сквер Захисників;
сквер в с. Кисівка по вул. Слави – сквер Військової Слави;
вул. Маяковського (смт. Коломак) віднині вул. Скіфська;
вул. Дем’яна Бідного (смт. Коломак) – вул. Козацька;
вул. Глінки (смт. Коломак) – вул. Охтирська;
вул. Льва Толстого (смт. Коломак) – вул. Сірка;
вул. Чернишевського (смт. Коломак) – вул. Самойловича;
вул. 1 Травня (с. Явтухівка) – вул. Шевченка;
вул. Сєвєрна (с. Каленикове) – вул. Харківська.

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Зазначається, що затверджені назви були узгоджені під час громадських обговорень та на засіданні робочої групи.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 18:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Коломацькій громаді Богодухівського району Харківської області вирішили позбутися радянсько-російської спадщини та перейменували низку топонімів, пов’язаних із РФ та СРСР.".