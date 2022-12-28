Громада на Харківщині позбулася Толстого, Глінки та Маяковського

У Коломацькій громаді Богодухівського району Харківської області вирішили позбутися радянсько-російської спадщини та перейменували низку топонімів, пов’язаних із РФ та СРСР.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Коломацької селищної ради, яка відбулася 21 грудня, повідомляється на сторінці ОТГ у Facebook.

Як йдеться у публікації, низці топонімів повернули історичні найменування, частину назвали на честь важливих подій, надали вулицям імена людей, які зробили вагомий внесок у розвиток громади, області та держави або пишуть історію незалежної України.

Центральна площа смт. Коломак – площа Захисників України;

сквер в с. Покровка біля пам’ятника – алея Пам’яті;

сквер в с. Шелестове по вул. Миру – сквер Слави;

сквер в с. Шляхове по вул. Чабана – сквер Захисників;

сквер в с. Кисівка по вул. Слави – сквер Військової Слави;

вул. Маяковського (смт. Коломак) віднині вул. Скіфська;

вул. Дем’яна Бідного (смт. Коломак) – вул. Козацька;

вул. Глінки (смт. Коломак) – вул. Охтирська;

вул. Льва Толстого (смт. Коломак) – вул. Сірка;

вул. Чернишевського (смт. Коломак) – вул. Самойловича;

вул. 1 Травня (с. Явтухівка) – вул. Шевченка;

вул. Сєвєрна (с. Каленикове) – вул. Харківська.

Зазначається, що затверджені назви були узгоджені під час громадських обговорень та на засіданні робочої групи.