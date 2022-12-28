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Громада на Харьковщине избавилась от Толстого, Глинки и Маяковского

Общество 18:53   28.12.2022
Елена Нагорная
Громада на Харьковщине избавилась от Толстого, Глинки и Маяковского

В Коломакской громаде Богодуховского района Харьковской области решили избавиться от советско-российского наследия и переименовали ряд топонимов, связанных с РФ и СССР.

Соответствующее решение приняли на сессии Коломакского поселкового совета, которая состоялась 21 декабря, сообщается на странице ОТГ в Facebook.

Как говорится в публикации, ряду топонимов вернули исторические наименования, часть назвали в честь важных событий, присвоили улицам имена личностей, которые внесли весомый вклад в развитие громады, области и государства или пишут историю независимой Украины.

Центральная площадь пгт. Коломак — площадь Защитников Украины;
сквер в с. Покровка возле памятника — аллея Памяти;
сквер в с. Шелестово по ул. Мира — сквер Славы;
сквер в с. Шляховое по ул. Чабана — сквер Защитников;
сквер в с. Кисевка по ул. Славы — сквер Военной Славы;
ул. Маяковского (пгт. Коломак) отныне ул. Скифская;
ул. Демьяна Бедного (пгт. Коломак) — ул. Казацкая;
ул. Глинки (пгт. Коломак) — ул. Ахтырская;
ул. Льва Толстого (пгт. Коломак) — ул. Сирко;
ул. Чернышевского (пгт. Коломак) — ул. Самойловича;
ул. 1 Мая (с. Явтуховка) — ул. Шевченко;
ул. Северная (с. Калениково) — ул. Харьковская.

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Отмечается, что утвержденные названия были согласованы в ходе общественных обсуждений и на заседании рабочей группы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 18:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Коломакской громаде Богодуховского района Харьковской области решили избавиться от советско-российского наследия и переименовали ряд топонимов, связанных с РФ и СССР.".