Синегубов ответил, устраивают ли его темпы дерусификации на Харьковщине
На пресс-конференции 27 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на вопрос журналиста относительно своего отношения к темпам дерусификации в регионе и к тому, что в Харькове все еще остаются около 250 топонимов, связанных с РФ.
«Здесь для меня все очевидно, дерусификация должна идти. Она должна происходить, но наряду с этим она должна происходить в правовом поле. Если должна была заседать комиссия или группа депутатская, то она должна была это делать. Но наряду с этим, это ответственность городской власти, она должна ее нести и исповедовать политику в этом отношении. Там, где у нас городские военные администрации, уже наша ответственность. И здесь мы четко понимаем тот план действий, который мы имеем. Здесь все просто», — ответил председатель ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 17:19;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пресс-конференции 27 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на вопрос журналиста относительно своего отношения к темпам дерусификации в регионе и к тому, что в Харькове все еще остаются около 250 топонимов, связанных с РФ.".