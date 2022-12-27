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Синегубов ответил, устраивают ли его темпы дерусификации на Харьковщине

Общество 17:19   27.12.2022
Павел Велицкий
Елена Нагорная
Синегубов ответил, устраивают ли его темпы дерусификации на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

На пресс-конференции 27 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на вопрос журналиста относительно своего отношения к темпам дерусификации в регионе и к тому, что в Харькове все еще остаются около 250 топонимов, связанных с РФ.

«Здесь для меня все очевидно, дерусификация должна идти. Она должна происходить, но наряду с этим она должна происходить в правовом поле. Если должна была заседать комиссия или группа депутатская, то она должна была это делать. Но наряду с этим, это ответственность городской власти, она должна ее нести и исповедовать политику в этом отношении. Там, где у нас городские военные администрации, уже наша ответственность. И здесь мы четко понимаем тот план действий, который мы имеем. Здесь все просто», — ответил председатель ХОВА.

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Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 17:19;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пресс-конференции 27 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на вопрос журналиста относительно своего отношения к темпам дерусификации в регионе и к тому, что в Харькове все еще остаются около 250 топонимов, связанных с РФ.".