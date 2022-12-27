Синєгубов відповів, чи влаштовують його темпи дерусифікації на Харківщині
На пресконференції 27 грудня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання журналіста щодо свого ставлення до темпів дерусифікації в регіоні та до того, що у Харкові все ще залишаються близько 250 топонімів, пов’язаних із РФ.
“Тут для мене все очевидно, дерусифікація має йти. Вона має відбуватися, але поряд із цим вона має відбуватися у правовому полі. Якщо мала засідати комісія або група депутатська, то вона мала це робити. Але поряд із цим, це відповідальність міської влади, вона має її нести і сповідувати політику щодо цього. Там, де у нас міські військові адміністрації, уже наша відповідальність. І тут ми чітко розуміємо той план дій, який ми маємо. Тут усе просто”, – відповів голова ХОВА.
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Ви читали новину: «Синєгубов відповів, чи влаштовують його темпи дерусифікації на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 17:19;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пресконференції 27 грудня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання журналіста щодо свого ставлення до темпів дерусифікації в регіоні та до того, що у Харкові все ще залишаються близько 250 топонімів, пов’язаних із РФ.".