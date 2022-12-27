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Синєгубов відповів, чи влаштовують його темпи дерусифікації на Харківщині

Політика 17:19   27.12.2022
Павло Велицький
Олена Нагорна
Синєгубов відповів, чи влаштовують його темпи дерусифікації на Харківщині

На пресконференції 27 грудня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання журналіста щодо свого ставлення до темпів дерусифікації в регіоні та до того, що у Харкові все ще залишаються близько 250 топонімів, пов’язаних із РФ.

“Тут для мене все очевидно, дерусифікація має йти. Вона має відбуватися, але поряд із цим вона має відбуватися у правовому полі. Якщо мала засідати комісія або група депутатська, то вона мала це робити. Але поряд із цим, це відповідальність міської влади, вона має її нести і сповідувати політику щодо цього. Там, де у нас міські військові адміністрації, уже наша відповідальність. І тут ми чітко розуміємо той план дій, який ми маємо. Тут усе просто”, – відповів голова ХОВА.

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Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 17:19;

    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пресконференції 27 грудня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання журналіста щодо свого ставлення до темпів дерусифікації в регіоні та до того, що у Харкові все ще залишаються близько 250 топонімів, пов’язаних із РФ.".