9 і 10 січня у Харкові СБУ проведе антитерористичні контрдиверсійні заходи

Антитерористичні контрдиверсійні заходи відбудуться 9-10 січня на території одного з районів Харкова, повідомив речник Харківського облуправління СБУ Владислав Абдула.

Під час антитерористичних контрдиверсійних заходів ймовірно обмежать прохід чи проїзд деякими вулицями міста, перевірятимуть документи громадян, догляд за автомобільним транспортом.

Окрім СБУ у заході візьмуть участь військові та правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння та радіотехнічних засобів.

Метою запланованих заходів є виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

СБУ просить харків’ян з розумінням поставитися до можливих незручностей, мати з собою документи, що засвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години та адекватно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.