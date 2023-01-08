Live
  • Неділя 08.01.2023
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

9 і 10 січня у Харкові СБУ проведе антитерористичні контрдиверсійні заходи

Суспільство 16:10   08.01.2023
Оксана Якушко
9 і 10 січня у Харкові СБУ проведе антитерористичні контрдиверсійні заходи

Антитерористичні контрдиверсійні заходи відбудуться 9-10 січня на території одного з районів Харкова, повідомив речник Харківського облуправління СБУ Владислав Абдула.

Під час антитерористичних контрдиверсійних заходів ймовірно обмежать прохід чи проїзд деякими вулицями міста, перевірятимуть документи громадян, догляд за автомобільним транспортом.

Окрім СБУ у заході візьмуть участь військові та правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння та радіотехнічних засобів.

Метою запланованих заходів є виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

СБУ просить харків’ян з розумінням поставитися до можливих незручностей, мати з собою документи, що засвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години та адекватно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Читайте також: Коригувальницю вогню рф по Харкову повернули в СІЗО, але вже без застави

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

19:06
Два дрони-розвідники отримають захисники Харківщини з 92-ї бригади – Синєгубов
18:47
Екснардепа з Харкова Дмитра Добкіна помітили в готелі у Варшаві – ЗМІ
18:23
“Перемир’я”: які населені пункти Харківщини обстріляла армія РФ
18:00
У метро відзначили Різдво: поїзди знову зупиняються на “Університеті”
16:52
У Харкові та області копи посилили патрулювання поблизу храмів на Різдво

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «9 і 10 січня у Харкові СБУ проведе антитерористичні контрдиверсійні заходи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 16:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Антитерористичні контрдиверсійні заходи відбудуться 9-10 січня на території одного з районів Харкова, повідомив речник Харківського облуправління СБУ Владислав Абдула.".