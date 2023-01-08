9 и 10 января в Харькове СБУ проведет контрдиверсионные мероприятия

Антитеррористические контрдиверсионные мероприятия пройдут 9-10 на территории одного из районов Харькова, сообщил спикер Харьковского облуправления СБУ Владислав Абдула.

Во время антитеррористических контрдиверсионных мер возможно ограничат проход или проезд по некоторым улицам города, будут проверять документы граждан, уход за автомобильным транспортом.

Кроме СБУ в мероприятии примут участие военные и правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Целью запланированных мер является выявление и задержание возможных диверсионных групп.

СБУ просит харьковчан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь с собой удостоверяющие личность документы, соблюдать режим комендантского часа и адекватно реагировать на законные действия и требования правоохранителей.