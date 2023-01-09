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Прикордонники повідомили про неодноразові спроби ДРГ проникнути на Харківщину

Події 17:43   09.01.2023
Оксана Горун
Прикордонники повідомили про неодноразові спроби ДРГ проникнути на Харківщину

Перед Новим роком і прикордонники, й воїни ЗСУ фіксували спроби “роботи” російських ДРГ біля держкордону на Харківщині.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

“Перед Новим роком ми активно фіксували спроби роботи диверсійно-розвідувальних груп по Харківській області. Кілька разів ворога виявляли – такі групи – і прикордонники, і військовослужбовці ЗСУ. По них одразу відкривався вогонь. Після чого вони йшли на територію Росії”, – повідомив Демченко.

Він також зазначив, що після того, як окупантів вигнали за межі Харківської області, вони ведуть обстріли по прикордонних територіях. Але, за інформацією прикордонників, Харківщина не так сильно страждає від таких “прикордонних” обстрілів, як, наприклад, сусідня Сумська область. З неї армію РФ викинули ще на початку вторгнення, проте з-за кордону ворог веде обстріли практично безперервно.

  • Читайте також: Прикордонники повідомили про неодноразові спроби ДРГ проникнути на Харківщину

    • Нагадаємо, раніше про спроби ворога проникнути на Харківщину через кордон на півночі від Харкова повідомляв голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 17:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед Новим роком і прикордонники, й воїни ЗСУ фіксували спроби “роботи” російських ДРГ біля держкордону на Харківщині".