Пограничники сообщили о неоднократных попытках ДРГ проникнуть на Харьковщину

Перед Новым годом и пограничники, и воины ВСУ фиксировали попытки «работы» российских ДРГ у госграницы в Харьковской области.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Перед Новым годом мы активно фиксировали попытки работы диверсионно-разведывательных групп Харьковской области. Несколько раз врага обнаруживали — такие группы — и пограничники, и военнослужащие ВСУ. По ним сразу открывался огонь. После чего они уходили на территорию России», — сообщил Демченко.

Он также отметил, что после того, как оккупантов выгнали за пределы Харьковской области, они ведут обстрелы по приграничным территориям. Но, по информации пограничников, Харьковщина не настолько сильно страдает от таких «приграничных» обстрелов, как, к примеру, соседняя Сумская область. Из нее армию РФ выкинули еще в начале вторжения, однако из-за границы враг ведет обстрелы практически беспрерывно.

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Напомним, ранее о попытках врага проникнуть на Харьковщину через границу на севере от Харькова сообщал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.