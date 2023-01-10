У Шевченковому знищили 10 павільйонів, у Куп’янську – будинок – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області підсумували наслідки обстрілів минулої доби.

Найбільш масштабна НП сталася у селищі Шевченкове Куп’янського району. Вранці 9 січня ворог вдарив ракетами С-300 по місцевому ринку. У результаті двоє людей загинули, а ще шестеро отримали поранення. Серед постраждалих – 10-річна дівчинка. Також на ринку – значні руйнування, повідомили рятувальники.

“Пошкоджено або зруйновано 10 торгових павільйонів та 3 автомобілі, сталася пожежа у 3-х павільйонах на площі 50 кв. м. Рятувальники ліквідували вогонь о 10:19, завершили аварійно-рятувальні роботи о 14:00, вийнявши з-під завалів тіло загиблої жінки”, – зазначили в пресслужбі ДСНС.

Окрім удару по Шевченковому, російська армія продовжила обстрілювати Куп’янськ. О 8:45 9 січня рятувальники виїжджали на перевірку міста після чергового обстрілу.

“Виявлено пошкодження приватного домоволодіння. Пожежу не зафіксовано. Постраждалих не виявлено”, – зазначили в ДСНС.

Загалом за добу в регіоні сталося 12 пожеж, із них одна (у Шевченковому) пов’язана з бойовими діями.