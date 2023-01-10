В Шевченково разрушены 10 павильонов, в Купянске — поврежден дом — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области подытожили последствиях обстрелов за минувшие сутки.

Наиболее масштабное ЧП случилось в поселке Шевченково Купянского района. Утром 9 января враг ударил ракетами С-300 по местному рынку. В результате два человека погибли, а еще шесть получили ранения. Среди пострадавших — 10-летняя девочка. Также на рынке — значительные разрушения, сообщили спасатели.

«Повреждены или разрушены 10 торговых павильонов и 3 автомобиля, произошел пожар в 3-х павильонах на площади 50 кв. м. Спасатели ликвидировали огонь в 10:19, завершили аварийно-спасательные работы в 14:00, вынув из-под завалов тело погибшей женщины», — отметили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме удара по Шевченково, российская армия продолжила обстреливать Купянск. В 8:45 9 января спасатели выезжали на проверку города после очередного обстрела.

«Выявлены повреждения частного домовладения. Пожар не зафиксирован. Пострадавшие не обнаружены», — отметили в ГСЧС.

В целом за сутки в регионе произошло 12 пожаров, из них один (в Шевченково) связан с боевыми действиями.