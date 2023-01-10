За добу на Харківщині семеро поранених та двоє загиблих – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що, крім постраждалих під час ракетного удару по Шевченковому, поранено мешканця Дворічної.
“Вчора близько 9:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинули 2 жінки. Ще 6 людей отримали поранення, у тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики зараз оцінюють як середньої тяжкості. Крім того, за добу ворог обстрілював населені пункти: Куп’янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення отримав та був госпіталізований 43-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.
Під обстрілами, за його даними, були населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Дивіться у репортажі МГ “Об’єктив”: “Просто на людей кинули бомбу”: репортаж із обстріляного ринку на Харківщині
Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник інформував про вісім обстрілів за день 9 січня. Він повідомив про те, що вранці ворог обстріляв село Красне, місто Куп’янськ та село Зелене. Потім окупанти вдарили ракетами по ринку в Шевченковому. А протягом дня обстріляли Вовчанськ, село Бударки та селище Дворічна. Уже ввечері від ворожих обстрілів постраждали господарські споруди у селі Лютівка Золочівської громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що, крім постраждалих під час ракетного удару по Шевченковому, поранено мешканця Дворічної".