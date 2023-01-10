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За сутки на Харьковщине семеро раненых и двое погибших — Синегубов

Происшествия 08:49   10.01.2023
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине семеро раненых и двое погибших — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что, кроме пострадавших во время ракетного удара по Шевченково, ранен житель Двуречной.

«Вчера около 9:00 утра оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Купянского района. В результате обстрела, к сожалению, погибли 2 женщины. Еще 6 человек получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Ее состояние медики сейчас оценивают как средней тяжести. Кроме того, за сутки враг обстреливал населенные пункты: Купянск, Стрелечья, Двуречная, Кисловка, Котляровка и другие. В Двуречной ранения получил и был госпитализирован 43-летний мужчина», — сообщил Синегубов.

Под обстрелами, по его данным, были населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Смотрите в репортаже МГ «Объектив»: «Просто на людей кинули бомбу»: репортаж с обстрелянного рынка на Харьковщине

Ранее начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник информировал о восьми обстрелах за день 9 января. Он сообщил о том, что утром враг обстрелял село Красное, город Купянск и село Зеленое. Затем оккупанты ударили ракетами по рынку в Шевченково. А в течение дня обстреляли Волчанск, село Бударки и поселок Двуречная. Уже вечером от вражеских обстрелов пострадали хозпостройки в селе Лютовка Золочевской громады.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 08:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что, кроме пострадавших во время ракетного удара по Шевченково, ранен житель Двуречной".