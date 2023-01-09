8 обстрелов за день: начальник Харьковского гарнизона сообщил, куда прилетало
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник проинформировал о том, что 9 января российская армия обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии, а также била ракетами.
«В частности, утром враг обстрелял село Красное, город Купянск и село Зеленое. Самый масштабный удар был нанесен ракетами по рынку в пгт Шевченко, где в то время находились люди», — отметил в вечерней сводке Мельник.
Напомним, по данным прокуратуры, в результате этого удара погибли двое, а ранены — еще шесть человек. Свидетельства пострадавших во время обстрела — в репортаже МГ «Объектив».
Сергей Мельник сообщил о том, что в Шевченково повреждены административное здание, два автомобиля, четыре магазина и около десяти киосков.
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«Также оккупант обстрелял город Волчанск, село Бударки и пгт Двуречная, где получил ранение мужчина. Уже вечером от вражеских обстрелов пострадали хозяйственные постройки в селе Лютовка», — привел подробности Мельник.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 21:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник проинформировал о том, что 9 января российская армия обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии, а также била ракетами".