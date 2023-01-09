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8 обстрелов за день: начальник Харьковского гарнизона сообщил, куда прилетало

Происшествия 21:02   09.01.2023
Оксана Горун
8 обстрелов за день: начальник Харьковского гарнизона сообщил, куда прилетало

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник проинформировал о том, что 9 января российская армия обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии, а также била ракетами.

«В частности, утром враг обстрелял село Красное, город Купянск и село Зеленое. Самый масштабный удар был нанесен ракетами по рынку в пгт Шевченко, где в то время находились люди», — отметил в вечерней сводке Мельник.

Напомним, по данным прокуратуры, в результате этого удара погибли двое, а ранены — еще шесть человек. Свидетельства пострадавших во время обстрела — в репортаже МГ «Объектив».

Сергей Мельник сообщил о том, что в Шевченково повреждены административное здание, два автомобиля, четыре магазина и около десяти киосков.

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    • «Также оккупант обстрелял город Волчанск, село Бударки и пгт Двуречная, где получил ранение мужчина. Уже вечером от вражеских обстрелов пострадали хозяйственные постройки в селе Лютовка», — привел подробности Мельник.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 21:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник проинформировал о том, что 9 января российская армия обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии, а также била ракетами".