8 обстрелов за день: начальник Харьковского гарнизона сообщил, куда прилетало

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник проинформировал о том, что 9 января российская армия обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии, а также била ракетами.

«В частности, утром враг обстрелял село Красное, город Купянск и село Зеленое. Самый масштабный удар был нанесен ракетами по рынку в пгт Шевченко, где в то время находились люди», — отметил в вечерней сводке Мельник.

Напомним, по данным прокуратуры, в результате этого удара погибли двое, а ранены — еще шесть человек. Свидетельства пострадавших во время обстрела — в репортаже МГ «Объектив».

Сергей Мельник сообщил о том, что в Шевченково повреждены административное здание, два автомобиля, четыре магазина и около десяти киосков.

«Также оккупант обстрелял город Волчанск, село Бударки и пгт Двуречная, где получил ранение мужчина. Уже вечером от вражеских обстрелов пострадали хозяйственные постройки в селе Лютовка», — привел подробности Мельник.