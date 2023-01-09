8 обстрілів за день: начальник Харківського гарнізону повідомив куди прилітало

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник поінформував про те, що 9 січня російська армія обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії, а також била ракетами.

“Зокрема, вранці ворог обстріляв село Красне, місто Куп’янськ та село Зелене. Наймасштабніший удар був нанесений ракетами по ринку в смт Шевченкове, де в той час знаходились люди”, – зазначив у вечірньому зведенні Мельник.

Нагадаємо, за даними прокуратури, внаслідок цього удару загинуло двоє, а поранено – ще шестеро людей. Свідчення постраждалих під час обстрілу – в репортажі МГ “Об’єктив”.

Сергій Мельник повідомив про те, що в Шевченковому пошкоджено адміністративну будівлю, два автомобілі, чотири магазини та близько десяти кіосків.

“Також окупант обстріляв місто Вовчанськ, село Бударки та смт Дворічна, де отримав поранення чоловік. Уже ввечері від ворожих обстрілів постраждали господарські будівлі в селі Лютівка”, – навів подробиці Мельник.