8 обстрілів за день: начальник Харківського гарнізону повідомив куди прилітало
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник поінформував про те, що 9 січня російська армія обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії, а також била ракетами.
“Зокрема, вранці ворог обстріляв село Красне, місто Куп’янськ та село Зелене. Наймасштабніший удар був нанесений ракетами по ринку в смт Шевченкове, де в той час знаходились люди”, – зазначив у вечірньому зведенні Мельник.
Нагадаємо, за даними прокуратури, внаслідок цього удару загинуло двоє, а поранено – ще шестеро людей. Свідчення постраждалих під час обстрілу – в репортажі МГ “Об’єктив”.
Сергій Мельник повідомив про те, що в Шевченковому пошкоджено адміністративну будівлю, два автомобілі, чотири магазини та близько десяти кіосків.
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“Також окупант обстріляв місто Вовчанськ, село Бударки та смт Дворічна, де отримав поранення чоловік. Уже ввечері від ворожих обстрілів постраждали господарські будівлі в селі Лютівка”, – навів подробиці Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 21:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник поінформував про те, що 9 січня російська армія обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії, а також била ракетами".